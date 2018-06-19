İsrail askerlerinin attığı gaz bombası ağzına isabet eden Filistinli Heysem Ebu Seble, daha kapsamlı bir hastanede tedavi olmak için Gazze'den çıkmayı bekliyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde geçen cuma günü düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet ettiği Heysem Ebu Seble'nin (24) tedavi için tek umudu, Gazze'den çıkabilmek.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çenesinin bir kısmı kırılan, dişlerinin tamamı dökülen, burnundan nefes alamayan ve konuşma güçlüğü çeken Ebu Seble'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Ebu Seble'nin İsrail askerlerinin attığı gaz kapsülünün ağzına isabet ettiği, göz yaşartıcı ve yakıcı gazın dumanının burnundan, ağzından ve kulaklarından çıktığı o an yaşadığı tarifsiz acı kameralara da yansımıştı.

YÜZÜNDEN 8 SAMTİMLİK KAPSÜL ÇIKARTILDI

Heysem'in halası Teheni Ebu Seble, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğenine şu ana kadar sadece bir ameliyat yapılabildiğini ve yüzünden 8 santimetrelik gaz kapsülü ile 5 santimetrelik bir kapsül parçasının çıkarıldığını aktardı.

"SEYEHAT İZNİ VERİLMESİ GEREKİYOR"

Yüzünün şakak kısmı ile çenesindeki kırıklar ve dişlerinin olmaması nedeniyle yeğeninin şu anda net bir şekilde konuşamadığını ifade eden Teheni, "Heysem'in eski haline dönebilmesi için özel cerrahi müdahaleler gerekiyor. Ancak ne yazık ki Gazze'deki imkanlar bu tür cerrahi müdahaleler için elverişli değil. Heysem'in, Gazze dışında bir ülkede tedavi olması lazım. Bunun için de seyahat izni verilmesi gerekiyor." dedi.

"O AN HİSSETTİĞİ ACIYI..."

Teheni, sosyal paylaşım sitelerinde yeğeninin vurulduğu ana ilişkin görüntüleri izlediğinde gördüklerine inanamadığını belirterek, "Heysem sağlığına kavuşsa bile bu görüntüler yürekleri dağlamaya devam edecek. Heysem'in ağzına gaz kapsülü isabet ettiği o an hissettiği acıyı tahayyül edebilmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Gazze ablukasının kaldırılması ve 1948'de zorla çıkarıldıkları topraklarına geri dönme taleplerini dile getirmek için Gazze'nin sınır bölgelerinde barışçıl gösteriler düzenleyen sivillere karşı İsrail'in uyguladığı vahşeti kınayan Teheni, "Bu vahşet, Heysem'i bayram sevincinden mahrum bırakarak, sessizliğe mahkum etti." ifadesini kullandı.

TEDAVİ İÇİN GAZZE'DEN ÇIKMASI ŞART

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da Filistinli gencin, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde bulunmayan daha üst düzey tedavi ve cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu belirterek "Heysem'in çene, şakak ve dişleri için özel cerrahi müdahaleler gerekiyor. Bunun için de acilen bölgeden çıkması lazım." dedi.

Kudra ayrıca Heysem Ebu Selbe'nin eski konuşma yetisine kavuşabilmesi için bir dizi özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kaynak: haberinburada