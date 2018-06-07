AFGANİSTAN'DA TALİBAN İLE RAMAZAN BİTENE KADAR ATEŞKES İLAN EDİLDİ
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'a yönelik operasyonların Ramazan sonuna kadar durdurulacağını ilan etti.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'a yönelik operasyonların Ramazan sonuna kadar durdurulacağını ilan etti. 12-19 Haziran arasında sürecek ateşkes, Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) kapsamıyor.
"BARIŞÇIL ÇÖZÜM"
Taliban'dan ateşkes ilanını kabul edip etmediği yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Afganistan Devlet Televizyonu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Gani, "Bu ateşkes Taliban'ın, yarattığı şiddetin insanların sevgi ve güvenini kazanmaktan ziyade onları yabancılaştırdığını görmesi için bir fırsat" dedi. Gani, hükümetin ülkede "barışçıl bir çözüm" sağlanması konusunda güç ve iradesini de bu şekilde ispat ettiğini söyledi.
TALİBAN'A BARIŞ KARŞILIĞINDA SİYASİ PARTİ OLARAK TANINMA TEKLİFİ
Eşref Gani Şubat ayında 16 yıllık savaşı bitirmek için Taliban'ı meşru bir siyasi parti olarak tanımayı önermişti. Taliban mahkumlarının bırakılması, örgüt militanlarının seçimlere dahil edilmesi ve anayasanın gözden geçirilmesi de öneriler arasındaydı.
Kaynak: haberinburada
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