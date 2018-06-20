ADALET BAKANI'NDAN İKİ KEZ OY KULLANAN SEÇMEN İLE İLGİLİ İLK YORUM
Adalet Bakanı Gül, iki kez oy kullanan kadının gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. Gül, ''Konuyla ilgili savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. Adı geçen kişi yakalandı ve savcılıkta ifadesi alındı." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iki kez oy kullanan kadının gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. Gül, "Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlattı. Adı geçen kişi yakalandı ve savcılıkta ifadesi alındı" dedi.
"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR SUİSTİMALE İZİN VEREN DURUM OLAMAZ"
Adalet Bakanı Gül, iki kez oy kullanıp gözaltına alınan kadın ile ilgili şunları söyledi: "Son durum dün itibariyle adı geçen kişi yakalandı savcılıkta ifadesi alındı. Örgüt kapsamında olup olmadığı bu eylemi tüm boyutlarıyla araştırması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmayı yapıyor. Kişinin kendi sosyal medyada yazdıkları var ama Türkiye'de asla böyle bir suistimale izin veren bir durum olamaz. Ne olup olmadığı delillerle yargı makamı karar verecektir. Türkiye'de seçime ilişkin mükerrer oy kullanma çok ağır cezaları gerektiren suçlardır."
Kaynak: haberinburada
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