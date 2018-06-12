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ADALET BAKANI: KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI İNCE'Yİ YALANLAMIŞTIR


Adalet Bakanı: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları İnce'yi yalanlamıştır
Tarih : 12 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : Adalet Bakanı: Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları İnce'yi Yalanlamıştır(5/10)1

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU YALANLAMIŞTIR"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Gülen ABD'den usulüne uygun istenmedi" iddialarını değerlendiren Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dosyalarda hayati bir eksiklik yok" sözlerini hatırlatarak "Kılıçdaroğlu,, İnce'yi yalanlamıştır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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