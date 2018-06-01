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Adalet Bakanı Gül, Münbiç İçin Yol Haritasını Çizdi: Abd İle 4 Haziran'da Görüşmemiz Olacak
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Adalet Bakanı Gül, Münbiç İçin Yol Haritasını Çizdi: ABD ile 4 Haziran'da Görüşmemiz Olacak

ADALET BAKANI GÜL, MÜNBİÇ İÇİN YOL HARİTASINI ÇİZDİ: ABD İLE 4 HAZİRAN'DA GÖRÜŞMEMİZ OLACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "4 Haziran'da ABD ile bir görüşmemiz olacak, Münbiç ile yol haritası hususunda. Bölgemizdeki bu konuyla alakalı tüm gelişmeler dikkatle takip ediliyor." dedi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 23:40
Puan Ver : Adalet Bakanı Gül, Münbiç İçin Yol Haritasını Çizdi: Abd İle 4 Haziran'da Görüşmemiz Olacak(6/10)2

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "4 Haziran'da ABD ile bir görüşmemiz olacak, Münbiç ile yol haritası hususunda. Bölgemizdeki bu konuyla alakalı tüm gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Geçen hafta yapılan Milli Güvenlik Kurulunda da bu konular konuşuldu. Bu konuda ABD ile yapıcı ve karşılıklı çıkarları koruyacak şekilde gerekli adımların olacacağına inanıyoruz. Suriye meselesinin çözüme kavuşturulacağı bir aşama olacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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