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Adalar'da Faytona Koşulan Atların Ömrü Bakın Kaç Yılmış
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Adalar'da faytona koşulan atların ömrü bakın kaç yılmış

ADALAR'DA FAYTONA KOŞULAN ATLARIN ÖMRÜ BAKIN KAÇ YILMIŞ

Adalar'da faytonlara koşulan atların yaşam standartlarını kaleme alan Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, "Atların normal ömrü 20 yıl, faytonda çalıştırılanların ise iki yıl" ifadesini kullandı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 13:10
Puan Ver : Adalar'da Faytona Koşulan Atların Ömrü Bakın Kaç Yılmış(10/10)6

Günaydın yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında İstanbul Adalar'daki faytonlara koşulan atların yaşam standartlarını kaleme aldı.

Resmi verilere göre; yılda 400 atın fayton kazalarında ve bakımsızlıktan öldüğünü belirten Tezel, "Atların normal ömrü 20 yıl, faytonda çalıştırılanların ise iki yıl. Faytoncular, kış gelince atlarını ormana salıyor. Yaza kadar sağ kalmayı başaranlar ise adaların dik yokuşlarında fayton çekiyor. Ve sonunda çoğu sakatlanıyor, hastalıktan ya da bakımsızlıktan ölüyor" dedi.

İşte Mevlüt Tezel'in yazısındaki ilgili kısım;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prens Adaları'nda büyük eziyetler çeken atlarla ilgili olarak "Atları özgürlüklerine kavuşturmak için çalışma yapıyoruz" açıklaması, hayvanseverleri çok mutlu etti. Bu sorunla ilgili daha önce de yazdım; Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin raporuna göre, Adalar genelinde 272 fayton var ve bin 540 at bu faytonlarda çalıştırılıyor. Resmi verilere göre; yılda 400 at, fayton kazalarında ve bakımsızlıktan ölüyor.

DENİZİN DİBİNDE AT CESETLERİ VAR

Bianet'e konuşan Faytona Binme Atlar Ölüyor inisiyatifinin sözcüsü Elif Narin'in yaptığı açıklama ise daha vahim: "400 sayısı sadece belediyenin gömme işlemini yaptığı at sayısı. Ama biliyoruz ki; sakatlanan atlar ormanda kaderlerine terk ediliyor, denizin dibinde at cesetleri görüntüleniyor. Biz bir senede ölen at sayısının 700-800 civarında olduğunu tahmin ediyoruz."

FAYTONDA ÇALIŞAN ATLARIN ÖMRÜ İKİ YIL

Bir dönem Heybeliada'ya çok sık giden biri olarak, Narin'in verdiği bilgilerde abartı olmadığına inanıyorum. O zavallı atlar öldürülesiye kullanılıyor. Atların normal ömrü 20 yıl, faytonda çalıştırılanların ise iki yıl. Faytoncular, kış gelince atlarını ormana salıyor. Yaza kadar sağ kalmayı başaranlar ise adaların dik yokuşlarında fayton çekiyor. Ve sonunda çoğu sakatlanıyor, hastalıktan ya da bakımsızlıktan ölüyor.

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Kaynak: haberinburada



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