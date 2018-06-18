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ADALAR'DA ATLI FAYTON DÖNEMİ SONA ERİYOR! İŞTE KULLANILACAK YENİ ARAÇ


Adalar'da atlı fayton dönemi sona eriyor! İşte kullanılacak yeni araç
Tarih : 18 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Adalar'da Atlı Fayton Dönemi Sona Eriyor! İşte Kullanılacak Yeni Araç(6/10)2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da At'lı faytonların yanı sıra, ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçları hizmete sunmayı planlıyor.

EN FAZLA 12 KİŞİLİK OLACAK

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor.

İLK ARAÇ GÜNLERDE HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.

TEST EDİLDİKTEN SONRA TÜM ADALARDA UYGULANACAK

Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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