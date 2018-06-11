Çöpe Atılan Yumurtalardan Binlerce Civciv Çıktı
Rtük Başkanı: Televizyonların Her Adaya Eşit Süre Vermesini Bekleyemeyiz
Adalar'da Atlar İçin Yapılan Fayton Park Havadan Görüntülendi
Son Dakika! Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Kandil Operasyonu Dahil, Her An Her Şey Olabilir
Başak Demirtaş'tan Evini Ziyaret Edecek İnce'ye: Cumhurbaşkanı Adaylarına Evimizin Kapısı Açık
Mahalle Halkı Diken Üstünde! Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Çözülemiyor
Efsane Futbolcu İbrahim Yattara, Trabzonspor Altyapısında Antrenör Oluyor
Almanya'daki Seçim Sandıklarında Uzun Kuyruklar Oluştu
Türkiye'nin En Önemli Sorunu Ekonomidir Diyenlerin Oranında Büyük Artış
Tarım İşçilerinin Tehlikeli Yolculuğu Görenleri Hayrete Düşürdü
Tsk, Kandil Operasyonunda İkinci Safhaya Geçiyor
Pkk'nın Beli Kırıldı, Son 1 Haftada 69 Terörist Öldürüldü
Ypg, Esad'ın Müzakere Teklifini Kabul Etti: Askeri Yönetimin Çözüm Olmayacağını Anladık
Türkiye Ekonomisi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 7,4 Büyüdü
Hurda Teşvikinde Süre 2019'a Kadar Uzatıldı
Muğla'da Sedyeden Düşürülen Kadının Mezarı Açılacak
Evini Kundaklayan Adam 1 Yaşındaki Oğlunu Alevler İçerisinde Bıraktı
Başbakan'dan Taksicilere Uber Açıklaması: Hiç Kimse Bedavadan Para Kazanamaz
Beşiktaş'ta Menemen Sezonu Bitti, Mıhlama Sezonu Başlıyor
İplik Atölyelerinin Bulunduğu İş Merkezinde Yangın Havadan Görüntülendi

Adalar'da Atlar İçin Yapılan Fayton Park Havadan Görüntülendi

ADALAR'DA ATLAR İÇİN YAPILAN FAYTON PARK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Büyükada'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve atların daha rahat yaşam koşullarına sahip olduğu 140 ahırlık fayton park havadan görüntülendi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 13:00
Puan Ver : Adalar'da Atlar İçin Yapılan Fayton Park Havadan Görüntülendi(7/10)3

Büyükada'da atların kaldıkları 140 ahırdan oluşan "Fayton Park" havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde atların yapılan düzenlemeyle daha temiz ve rahat ortamda bakımının yapıldığı ve özgürce dolaşabildiği görülüyor.

FAYTON PARK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'da adalardaki atların durumu çok kez tartışmalara konu olmuştu. Büyükada'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 140 ahırdan oluşan fayton park havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde ucu bucağı gözükmeyen ahırlar arasında atların faytonlara sürülmedikleri zaman özgürce dolaşabildikleri görüldü.

7 TON GÜBRE TASFİYE EDİLİYOR

Annesinin yanından ayrılmak istemeyen küçük bir tay ise renkli görüntüler oluşturdu. Ahırda çalışan işçiler ise ahırın temizliğini yaparken, adalarda bulunan at ahırlarından günlük ortalama 7 ton gübre tasfiye ediliyor.

KÖTÜ KOKUNUN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Bu şekilde çevre kirliliğine sebep olan görüntü ortadan kaldırılırken adalardaki kötü kokunun da önüne geçilmeye çalışılıyor.

Fayton Park böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Adalar  Da  Atlar  İçin  Yapılan  Fayton  Park  Havadan  Görüntülendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER