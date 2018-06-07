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Acun Medya, Sosyal Medyada Elenen İsimleri Önceden Yayınlayan Kişileri Savcılığa Şikayet Etti
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Acun Medya, Sosyal Medyada Elenen İsimleri Önceden Yayınlayan Kişileri Savcılığa Şikayet Etti

ACUN MEDYA, SOSYAL MEDYADA ELENEN İSİMLERİ ÖNCEDEN YAYINLAYAN KİŞİLERİ SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri A.Ş, "Survivor" adlı yarışma programında kimin elenip kimin kazanacağını önceden sosyal medyadan yayınlayan kişiler hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Tarih : 07 Haziran 2018, 12:20
Puan Ver : Acun Medya, Sosyal Medyada Elenen İsimleri Önceden Yayınlayan Kişileri Savcılığa Şikayet Etti(9/10)5

Acun Ilıcalı'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri A.Ş, "Survivor" adlı yarışma programında kimin elenip kimin kazanacağının önceden sosyal medyadan yayınlandığını iddia ederek, meçhul kişi veya kişiler hakkında savcılığa şikayette bulundu.

"YARIŞMANIN TÜM HAKKI SAKLIDIR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde "Survivor'da yarışmacılar iki grup halinde iki ayrı adada kalmaktadır. Gruplar sadece ödül ve eleme oyunları için bir araya gelmektedirler. Her hafta kaybeden takımdan bir kişi elenmektedir. Programın amacı ise tropik bir adada hayatta kalma mücadelesi olup izleyiciler her hafta yarışmanın kazanan ve kaybedeninin açıklanmasını beklenmesidir. "Survivor" isimli yarışmanın tüm hakkı müvekkil şirkete aittir. Müvekkil şirket her hafta çekilen bölümlerin kurgusunu yaparak yayına hazırlamaktadır. Ayrıca tüm hafta kazanan ve elenen takımların kimler olduğunun reklamını yaparak program tanıtımını gerçekleştirmektedir" denildi.

"ŞİRKETİN TİCARİ SIRLARI AÇIĞA ÇIKARTILIYOR"

Şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Kısa bir süre önce instagram hesabından yarışma televizyonda yayınlanmadan önce kazanan ve elenenlerin kimler olduğu, program içeriğine dair gizli bilgiler ile yarışmayla ilgili görüntülerin ve markasının haksız olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu sosyal medya hesabından kimin elendiği, dokunulmazlık ödülünü kimin kazandığı gibi programa ilişkin tüm bilgiler, izleyicinin cevap beklediği tüm sorular televizyon yayınından önce bu hesap üzerinden paylaşılarak şirketin ticari sırları açığa çıkarılmaktadır.

KİŞİ VEYA KİŞİLER İFŞA EDİLSİN

Ayrıca bu instagram hesabı üzerinden başka sosyal medya hesaplarına da yönlendirme yapılmaktadır. Her bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanacak programın bölüm öncesinde içerikli bilgileri yayınlanmaktadır. Bu hesaplardan birisi de başka bir instagram hesabıdır. Bu hesap da 28 Mart 2018 günü aktif hale getirilmiştir. Bu hesaptan ilk paylaşımda, "2017'de Acun Medya tarafından kapatılan hesabımızın ardından survivor hakkında önceden birçok bilgiyi sizlere ilettik. Bu hesabımız da önceki adresimizin kapanması halinde tüm bilgileri paylaşacağımız adrestir" yazılmıştır. Hesap sahipleri bu paylaşımla bu suçu ilk kez işlememiştir. Müvekkil şirketin sırlarını ifşa eden kişi ve kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını ve gerekli güvenliğin sağlanmasını talep ediyoruz"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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