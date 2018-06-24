Futbolla arasının iyi olduğu bilinen Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Dünya Kupasında Meksika'yı desteklediğini ilan etti.

Futbolla arasının iyi olduğu bilinen eski spor muhabiri Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Kupasında Meksika'yı desteklediğini ilan etti.

MEKSİKA PAYLAŞIMI BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Meksika'yı destekleyen Acun Ilıcalı'nın paylaşımı takipçileri tarafından büyük beğeni aldı. Acun Ilıcalı yayınladığı fotoğrafın altına "Meksikalı dostlarımız için Dünya Kupası'nda Meksika'yı destekliyoruz. Viva México" mesajını yazdı.

Kaynak: haberinburada