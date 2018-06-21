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Acun Ilıcalı açıkladı: Turabi, diskalifiye olacak mı?

ACUN ILICALI AÇIKLADI: TURABİ, DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Büyük finale sayılı günler kala sakatlık geçiren ve yarışmadan diskalifiye olacağı konuşulan Turabi hakkında doktor kararını verdi. Yarışmaya devam eden Turabi, final oyunu dışında hiçbir oyunda oynayamayacak.

Tarih : 21 Haziran 2018, 10:00
Puan Ver : Acun Ilıcalı Açıkladı: Turabi, Diskalifiye Olacak Mı?(10/10)6

Sakatlığından dolayı Survivor'ın son bölümlerinde bulunmayan Turabi hakkında doktor kararını verdi. Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Turabi seninle ilgili Metin Kuş süre istemişti. Türkiye'deki hekimlerle görüştü. Şuanda vücudunda olan sakatlığın durumu oyunlarda oynamana izin vermeyecek. Bu kesin bir sonuç." dedi.

"HİÇBİR FİZİKSEL OYUNDA OYNAYAMAYACAK"

Turabi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Ilıcalı şöyle konuştu: "Şuanda senin omurganı kalçana bağlayan kemiğinde bir kırık var. Doktorların raporuna göre bu kırığın daha fazla zorlanması durumunda daha ağır bir hasar oluşma riski var. Doktorlarımızın kesin değerlendirmesi sonucu aldığımız karar bundan sonraki hiçbir fiziksel oyunda oynayamayacaksın.

"HAYATİ RİSK TAŞIYOR"

Çok üzüldüğünü biliyorum. Herhangi bir zorlama hayati bir risk taşıyor. Oynayabileceğin tek oyun büyük ödül oyunu. Oturduğunuz yerde oynayacaksınız. O da senin oynadığın son oyun olacak. Senin Survivor'daki oyun bölümün tamamlanmış oldu. Ben de çok üzgünüm. İkinci bölüm ile ilgili açıklama yapmalıyım. Yarışamayacaksın, dokunulmazlık oyunu da oynayamayacaksın."

"BU ŞEKİLDE GİDECEĞİM DEMEK Kİ"

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına cevap veren Turabi: "Çok sıkıntılı bir durum. 3 sezon dolusu Survivor'ın yapamadığını Metin Kuş yaptı. Herkesi geçtik Metin Kuş'u geçemedik. Saygı duyuyorum kararına benim iyiliğimi düşünüyor. Survivor şaka yapıyor gibi. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde gideceğim demek ki.. Sakatlık beni yavaşlattı. Kusura bakmasın hocalarım, annem, babam, kardeşlerim…Belki de hayırlısı budur. Gidebildiğim kadar gideceğim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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