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Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arayıp Tebrik Etti

ABDULLAH GÜL, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARAYIP TEBRİK ETTİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ve başarılar diledi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arayıp Tebrik Etti(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olacağı konuşulan, ancak mutabakat sağlanamayınca aday olmaktan vazgeçen Abdullah Gül'den sürpriz bir hamle geldi.

TEBRİK EDİP BAŞARI DİLEDİ

Abdullah Gül, dün yapılan seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik ve başarılar diledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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