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ABD'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!

ABD'NİN KOLORADO EYALETİNDE GENÇ KADIN ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE SEVGİLİSİ TARAFINDAN YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ!

ABD'nin Kolorado eyaletinde 38 yaşındaki Christina Archuleta-Blasier, çocuklarının önünde sevgilisi tarafından benzin dökülerek yakıldı. Genç kadın 33 gün sonra hayatını kaybetti.

Tarih : 22 Haziran 2018, 22:30
Puan Ver : Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!(5/10)1

ABD'nin Kolorado eyaletinde John Vasquez isimli adam, sevgilisi Christina Archuleta-Blasier'i 3 çocuğunun gözleri önünde benzin dökerek yaktı. Genç kadın 33 gün sonra tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.

ANNESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay sırasında kan donduran bir detay ortaya çıktı. Olay sırasında annesini kurtarmaya çalışan Christina Archuleta-Blasier küçük oğlunun, vücudunda yanıklar meydana geldi. Küçük çocuk tüm çabalarına rağmen annesini kurtaramadı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Vasquez'in sevgilisi Blasier'a daha öncede şiddet uyguladığı ortaya çıktı.Polis tarafından tutuklanan Vasquez, ifadesinde suçlamaları reddederek, sevgilisinin kazayla yandığını söyledi. Mahkeme Vasquez'i, kasten adam öldürme, çocuk istismarı ve kundaklama suçundan ömür boyu hapse mahkum etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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