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ABD'NİN ÇABASI BOŞA ÇIKTI! F-35'LER DE İŞLEM TAMAM


ABD'nin çabası boşa çıktı! F-35'ler de işlem tamam
Tarih : 04 Haziran 2018, 08:20
Puan Ver : Abd'nin Çabası Boşa Çıktı! F-35'ler De İşlem Tamam(10/10)6

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma füzeleri almasına tepki olarak bazı ABD'li senatörlerin Türkiye'ye verilmesine karşı çıktığı beşinci nesil F-35A müşterek saldırı uçağının (Joint Strike Fighter) 21 Haziran'daki ilk teslimatıyla ilgili resmi davet, ilgili Türk makamlarına geldi.

"SİZLERİ YANIMIZDA GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ"

F-35'lerin ana üreticisi Lockheed Martin, resmi davet yazısında, "Lockheed Martin olarak 21 Haziran 2018 tarihinde Fort Worth'ta gerçekleştireceğimiz 'Türkiye Cumhuriyeti F-35 Teslimat Töreni'nde sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyacağız" denildi.

KASIM 2019'DA TÜRK HAVA KUVVETLERİNE KATILACAK

Gazete Habertürk'ün haberine göre davet yazısında, 21 Haziran günü önce resepsiyon, ardından da ilk uçağın teslim töreninin yapılacağı belirtildi. Türkiye'ye teslim edilecek ilk F-35A, pilot eğitiminin tamamlanmasından sonra Kasım 2019'da Türk Hava Kuvvetleri'ne katılacak. Diğer uçaklar da belirli aralıkla gelmeye başlayacak.

RUSYA, SUUDİLERİN S-400 İTİRAZINI TANIMADI

Rusya Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Kondratyev, Rusya'nın Katar'a S-400 füze savunma sistemi sevkiyatı planlarının Suudi Arabistan'ın itirazlarından etkilenmeyeceğini söyledi.

Kondratyev'e göre, Riyad'ın tavrında ABD'nin baskısı da etkili. Fransız Le Monde Gazetesi, Riyad yönetiminin Rusya'nın Katar'a yapacağı olası S-400 füze savunma sistemleri satışını engellemek için askeri güç kullanabileceğini ileri sürmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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