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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne David Satterfield Atandı

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE DAVİD SATTERFİELD ATANDI

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu. Büyükelçilik görevine David Satterfield atandı.

Tarih : 18 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Abd'nin Ankara Büyükelçiliği'ne David Satterfield Atandı(6/10)2

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu. Büyükelçilik görevine David Satterfield atandı.

DAVİD SATTERFİELD KİMDİR?

Büyükelçi Satterfield 1980 yılında Dışişleri Bakanlığına girdi ve Kariyer Bakanı'nın rütbesini aldı. Son olarak, Temmuz 2009'dan Ağustos 2017'ye kadar, Sina Yarımadası'nda Çokuluslu Kuvvetler ve Gözlemciler (MFO) Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Devlet Departmanında, Satterfield Irak için Koordinatör olarak görev aldı ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Irak Misyonu ABD Başkomutan Yardımcısı, Yakın Doğu için Dışişleri Bakan Yardımcısı Başkomutan Yardımcısı, Yakın Doğu İşleri Genel Sekreter Yardımcısı İşler, Kahire'deki Misyon Şefi ve ABD 'nin Lübnan Büyükelçisi. Ortadoğu deneyimi yaklaşık kırk yıl sürüyor ve ayrıca Suriye, Tunus, Suudi Arabistan ve Lübnan'daki iki turda görevlendirmeyi içeriyor.

Büyükelçi Satterfield, Devlet Departmanında Arap ve Arap-İsrail İşleri Direktörü olarak görev yapmış ve 1993-1996 yılları arasında Ulusal Güvenlik Konseyi Personeli'nde Yakın Doğu İşleri Direktörü olarak görev yapmıştır. Devlet Sekreteri'nin Seçkin Hizmet Ödülü, Devlet Üstün Onur Ödülü, Başkanlık Seçkin İcra Ödülü ve Ordu Üstün Sivil Hizmet Ödülü'nün üyesidir. Onun dilleri Arapça ve Fransızca içerir. Ambassador Satterfield Maryland Üniversitesi ve Georgetown Üniversitesi'ne katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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