ABD'Lİ TENİSÇİ SERENA WİLLİAMS, FRANSA AÇIK'TAN ÇEKİLDİ
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınların 28 numaralı seribaşı Maria Sharapova, sakatlanan Serena Williams'ın maça çıkmama kararı almasıyla çeyrek finale yükseldi.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 28 numaralı seribaşı Maria Sharapova, sakatlanan Serena Williams'ın maça çıkmama kararı almasıyla çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Serena Williams, kolundaki pektoralis kasında bir sorun olduğunu belirterek, "Şu an servis kullanamıyorum. Servis atamazken oynamak çok zor. Hayal kırıklığından ötesini hissediyorum. Çünkü Maria ile oynamayı çok seviyorum. Burada olabilmek için kızım ve ailemle geçirebileceğim zamandan feragat ettim." ifadelerini kullandı.
SHARAPOVA MAÇINI HEYECANLA BEKLİYORDU
Tenisseverler, Roland Garros'u 3 kez kazanan Serena Williams ile 2 şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova arasındaki 4. tur maçını heyecanla bekliyordu.
Eski dünya 1 numarası ve 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" Serena Williams, doğum yaptıktan sonra ilk kez bir grand slam turnuvasına katılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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