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AB'DEN 24 HAZİRAN SEÇİMLERİYLE İLGİLİ SERT ELEŞTİRİ!


AB'den 24 Haziran seçimleriyle ilgili sert eleştiri!
Tarih : 26 Haziran 2018, 01:00
Puan Ver : Ab'den 24 Haziran Seçimleriyle İlgili Sert Eleştiri!(6/10)2

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, seçimlerin "eşit şartlarda yapılmadığını" iddia etti.

"SEÇİM EŞİT ŞARTLARDA GERÇEKLEŞMEDİ"

Fransız AFP haber ajansının son dakika olarak geçtiği habere göre, Avrupa Birliği, 24 Haziran seçimlerinin "Eşit şartlarda" gerçekleşmediğini iddia etti.

OYLARIN YÜZDE 52,5'İNİ ERDOĞAN, OYLARIN YÜZDE 30,6'SINI İNCE ALDI

Erdoğan, oyların yüzde 52,5'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibi olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise oyların yüzde 30,6'sını aldı.

"BAZI DÜZENSİZLİKLER SEÇİMDEKİ ASIL SONUCU ETKİLEYECEK DÜZEYDE DEĞİL"

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB) Seçim İzleme Heyeti Başkanı Büyükelçi Audrey Glover, gözlemcilerin not ettiği bazı düzensizliklerin seçimlerdeki asıl sonucu etkileyecek düzeyde olmadığını söyledi.

"DEMOKRATİK OLGUNLUĞUN GÖSTERGESİ"

AKPM Heyeti Başkanı Olena Sotnyk de "Bu yüksek katılım, öncelikle bu ülkenin ve vatandaşlarının demokratik olgunluğunun bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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