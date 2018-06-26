Abd'den Münbiç'teki Devriyelerle İlgili Kritik Açıklama!
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ABD'DEN MÜNBİÇ'TEKİ DEVRİYELERLE İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA!


ABD'den Münbiç'teki devriyelerle ilgili kritik açıklama!
Tarih : 26 Haziran 2018, 01:50
Puan Ver : Abd'den Münbiç'teki Devriyelerle İlgili Kritik Açıklama!(5/10)1

ABD Savunma Bakanlığı Sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türk-Amerikan savunma yetkililerinin "Münbiç yol haritasının uygulanmasını" görüşmek üzere 22-23 Haziran tarihlerinde Ankara'da bir araya geldiğini, bunun Münbiç yakınlarında güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik vaatlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

ABD, MÜNBİÇ YOL HARİTASININ İKİNCİ AŞAMASINA ODAKLANDI

Rankine-Galloway, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu toplantılarda yetkililerin Münbiç yol haritasının ikinci aşamasına odaklandıklarını vurgulayarak, "Geçtiğimiz hafta sonu yapılan toplantılar 4 Haziran'da üzerinde mutabık kalınan Münbiç yol haritasının uygulanması için Türkiye ile ABD savunma yetkilileri arasında devam eden diyaloğun ve Münbiç yakınlarında güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik vaadimizin bir parçasıydı. Ek olarak yapacağımız yeni bir duyuru yok." ifadesini kullandı.

ORTAK DEVRİYELER İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Münbiç'te Türk-Amerikan ortak devriyelerin ne zaman başlayacağı sorusuna Rankine-Galloway, "Bu konuda görüşmeler devam ediyor." yanıtını verdi.

KOORDİNELİ BAĞIMSIZ DEVRİYELER DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Haziran'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmiş ve iki bakan Münbiç'te üç aşamalı bir yol haritası konusunda mutabık kalmıştı.

TÜRK-AMERİKAN KUVVETLERİNİN ORTAK DEVRİYE DÜZENLEMESİ BEKLENİYOR

Münbiç yol haritası, YPG/PKK unsurlarının Münbiç'ten çıkarılmasını, örgüt ile ilişkili kişilerin yerel meclis ve konseylerden çıkarılmasını öngörüyor. İki ülkenin üzerinde mutabakata vardığı yol haritasında ayrıca, Türk-Amerikan kuvvetlerinin önce Münbiç yakınlarında bağımsız koordineli devriyeler, daha sonra ise ilçede ortak devriyeler düzenlemesini öngörüyor.

Genelkurmay Başkanlığı, dün iki ülke silahlı kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta dördüncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra ettiğini açıklamıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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