ABD'DEN KRİTİK MÜNBİÇ AÇIKLAMASI: TÜRKİYE İLE MÜNBİÇ KONUSUNDA ORTAK KARARA VARDIK
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD ve Türkiye bu toplantılar sonucunda Münbiç'te istikrarın sağlanması ve Münbiçlilerin kendilerini yönetebilmeleri adına bir düzenlemeye vardı" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD ve Türkiye bu toplantılar sonucunda Münbiç'te istikrarın sağlanması ve Münbiçlilerin kendilerini yönetebilmeleri adına bir düzenlemeye vardı" dedi.
"ABD VE TÜRKİYE'NİN ORTAK KARARI MÜNBİÇ'E İSTİKRAR GETİRECEK"
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD ve Türkiye'nin ortak karara vardığı Münbiç konusuyla ilgili aldığı kararların bu bölgeye istikrar getireceğini söyledi.
MÜNBİÇLİLERİN KENDİLERİNİ YÖNETEBİLMELERİ ADINA BİR ZÜENLEMEYE VARDI
Bakanlık Sözcüsü Nauert, basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruları yanıtladı. Sözcü, "ABD ve Türkiye bu toplantılar sonucunda Münbiç'te istikrarın sağlanması ve (Münbiçlilerin) kendilerini yönetebilmeleri adına bir düzenlemeye vardı." dedi.
YPG'NİN FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇECEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin Fırat nehrinin doğu yakasına geçeceğine dikkati çeken Sözcü, "Anlaşmada da yer aldığı üzere bunu yapacaklar." ifadesini kullandı. Sözcü ayrıca, Münbiç konusunda atılacak adımlara vurgu yaparak, "Şartların sağlanması durumunda bir sonraki adıma geçilecek." diye konuştu. Öte yandan Nauert, Türkiye ve ABD arasında konuya ilişkin görüşmelerin devam edeceğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'a bir ziyarette bulunarak, mevkidaşı Mike Pompeo'yla Münbiç konusunda görüşme gerçekleştirdi.
ÇAVUŞOĞLU MÜNBİÇ YOL HARİTASININ 3 AŞAMALI OLACAĞINI BELİRMİŞTİ
Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol haritası"na ilişkin Çavuşoğlu, bu sürecin 3 aşamada ve aylar içinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığını söylemişti. Mevlüt Çavuşoğlu, yol haritasının amacının Münbiç'in bütün terör örgütlerinden temizlenip, ilçede güvenlik ve istikrarın kalıcı bir şekilde sağlanması olduğunu ifade etmişti.
Kaynak: haberinburada
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