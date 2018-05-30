Dev Projede Son Doğru! İki Kent Arasını 15 Dakikaya Düşürecek
Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
Beşiktaş, Yıldız Futbolcusunu Resmen Sattı
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları
Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
Arda'nın Ölüm Tarihindeki Yürek Burkan Detayı Sevgilisi Ortaya Çıkardı
Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
Tem'de Aracına Çarpan Tır'a Tırmanan Sürücü Konuştu: Her Şeyi Göze Almıştım
Konya'da Oluşan 300'den Fazla Obruk, Evleri Tehdit Ediyor!
Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu
Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak

ABD'den dev şirketlerin 66 milyar dolarlık birleşmesine şartlı onay!

ABD'DEN DEV ŞİRKETLERİN 66 MİLYAR DOLARLIK BİRLEŞMESİNE ŞARTLI ONAY!

ABD yönetimi, Alman kimya ve ilaç devi Bayer'in, Amerikalı tarımsal biyoteknoloji şirketi Monsanto'yu 66 milyar dolara bünyesine katmasına, 9 milyar dolar değerindeki varlıklarını elden çıkarması şartıyla izin verdi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 01:40
Puan Ver : Abd'den Dev Şirketlerin 66 Milyar Dolarlık Birleşmesine Şartlı Onay!(7/10)3

ABD yönetimi, Alman kimya ve ilaç devi Bayer'in, Amerikalı tarımsal biyoteknoloji şirketi Monsanto'yu 66 milyar dolara bünyesine katmasına, 9 milyar dolar değerindeki varlıklarını elden çıkarması şartıyla izin verdi.

BAYER'İN MONSATO'YU SATIN ALMASINA ONAY VERDİ

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayer'in, Monsanto'yu tohum işleme ve kimyasal tarım alanındaki diğer varlıklarını elden çıkarmak kaydıyla satın almasına onay verildi.

BAYER'İN TARIM İLAÇLARI VE TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLMASININ ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

İki yıla yakın süredir devam eden müzakereler sonucunda Brüksel'in ardından Washington'un da birleşmeye onay vermesiyle Bayer'in tarım ilaçları ve tohumculuk sektöründe dünyanın en büyük şirketi olmasının önünde engel kalmadı.

BAYER 9 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKİ VARLIKLARINI ELDEN ÇIKARMAYI KABUL ETTİ

Bayer 66 milyar dolarlık satın almanın gerçekleşmesi için 9 milyar dolar değerindeki varlıklarını, tarım sektöründeki rekabetin koruması amacıyla elden çıkarmayı kabul etti. Açıklamada, söz konusu elden çıkarmanın bugüne kadarki en büyük tutara karşılık geldiği vurgulanırken, "Bunun sonucunda, Amerikan çiftçileri ve tüketicileri tarım endüstrisindeki rekabetten yararlanmaya devam edecek." ifadesine yer verildi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, şirket yöneticileri prensip anlaşmasına vardıktan sonra ABD Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Bayer'in Monsanto'yu satın almasına yönelik izin için tohum işleme ve kimyasal tarım alanındaki diğer varlıklarını elden çıkarmayı kabul ettiği öne sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Den  Dev  Şirketlerin  66  Milyar  Dolarlık  Birleşmesine  Şartlı  Onay    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER