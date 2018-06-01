ABD'DEN ÇİN'E PASİFİK TEHDİDİ: KÜÇÜK ADALARI YOK ETME KONUSUNDA DENEYİMLİYİZ
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki adaları silahlandırmasına ilişkin, "ABD ordusu Batı Pasifik'te küçük adaları yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir" dedi.
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki adaları silahlandırmasına ilişkin, "ABD ordusu Batı Pasifik'te küçük adaları yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir" dedi.
Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile haftalık basın toplantısında soruları yanıtladı.
"ABD, KÜÇÜK ADALARI YOK ETME KONUSUNDA DENEYİMLİDİR"
Bir gazetecinin, Çin'in ihtilaflı adaları silahlandırmasına karşı ABD'nin bu adalara askeri bir operasyonda başarısının ihtimalinin ne kadar olduğunu sorması üzerine McKenzie, "ABD ordusu, Batı Pasifik'te küçük adaları yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir." ifadesini kullandı. Bu açıklamanın, Çin'e bir mesaj olarak yorumlanıp yorumlanmayacağının sorulması üzerine McKenzie, "II. Dünya Savaşı'nda küçük ve izole edilmiş adaları yok etmekte çokça deneyim edindiğimiz bir gerçektir. Dolayısıyla bu, ABD ordusunun daha önce de yaptığı temel bir yetkinliğidir. Bunu tarihi bir gerçeği ifade etmek dışında okumamak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
ABD PASİFİKTE 78 ADAYI YOK ETTİ
İşte ABD'nin Pasifik'te yok ettiği adalar:
ABD, 2. Dünya Savaşında, Arawe (15 Aralık 1943) Kwajalein Atoll (1 Şubat 1944), Tinian (24 Haziran 1944), Moratai (15 Eylül 1944), Leyte (20 Ekim 1944), başta olmak üzere 4 yılda toplam 78 adayı vurdu.
"DEAŞ MUHTEMELEN YER ALTINA İNECEK"
McKenzie, Suriye'de Orta Fırat Vadisi'nde devam eden DEAŞ karşıtı operasyonlarda ilerleme kaydedildiğine işaret ederek, bu örgütün elinde son birkaç yer kaldığını ifade etti.
DEAŞ'ın elindeki toprakların tamamen alınması ile ABD'nin Suriye'deki işinin bitmeyeceği sinyalini veren McKenzie, "Bu çabada muhtemelen tam bir mükemmelliğe erişemeyeceğiz. Onlar (DEAŞ) muhtemelen bir yer altı çabasına girecekler." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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