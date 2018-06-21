ABD'DEKİ F-35 TESLİM TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN YAZI
ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan F-35 savaş uçakları bugün teslim ediliyor. Uçaklar, Türk pilotların eğitilmesinden sonra Malatya 7'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanacak.
F-35'LER TÖRENLE TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ
Radara yakalanmadığı için hayalet uçak olarak bilinen F-35 savaş uçaklarının ilk ikisi bugün ABD Teksas - Fort Worth'de bulunan Lockheed Martin tesislerinde düzenlenen tören ile Türkiye'ye teslim edildi.
DEV EKRANA ATATÜRK'ÜN SÖZÜ YANSITILDI
Törende Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü dev ekrana yansıtıldı.
SAVAŞ UÇAKLARI MALATYA'YA KONUŞLANACAK
Teslim edilen 2 uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar ABD'de kalacak. Türk pilotların eğitilmesinden sonra F-35'ler, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan 7'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanacak. Eğitimlerini tamamladıktan sonra 'öğretmenlik' yetkisi alacak olan pilotların uçakları Türkiye'ye Kasım 2019'da getirmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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