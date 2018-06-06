ABD'DE BİR KIZ ÇOCUĞUNA ÇARPIP KAÇTIĞINI 50 YIL SONRA İTİRAF EDEN ADAM TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ
ABD'de 50 yıl önce küçük bir kız çocuğunu arabasıyla ezerek öldürdüğünü suç zaman aşımına girdikten sonra itiraf eden ve ceza almaktan kurtulan adam, trafik kazasında hayatını kaybetti.
ABD'nin Maine eyaletinde, 50 yıl önce küçük bir kız çocuğunu arabasıyla ezerek öldürdüğünü, suç zaman aşımına girdikten sonra itiraf eden ve ceza almaktan kurtulan Douglas Parkhurst'ün kendisi de bir başka sürücünün çarpmasıyla öldü.
KAHRAMAN İLAN EDİLMİŞTİ
68 yaşındaki Parkhurst, Sanford'daki bir beyzbol sahasında yaklaşan aracın yolundan çocukları uzaklaştırmaya çalışırken öldüğünde kahraman ilan edilmişti.
NEDEN BEYZBOL SAHASINA DALDIĞI ANLAŞILAMADI
Parkhurst'a çarpan aracın süren 51 yaşındaki kadın sürücü Carol Sharrow tutuklandı. Polis, aracıyla beyzbol sahasının kapısını kırıp, sahaya giren Sharrow'un neden böyle davrandığını belirlemeye çalışıyor.
Olay sırasında sahada bazı oyuncular ve tribünlerde de 200'den fazla kişi vardı.
KENDİNİ FEDA ETTİ
Görgü tanığı Justin Clifton, "Araç sahadan çıktıktan sonra kapıya doğru sürdü ve yaşlı bir adam çocukları otomobilin önünden kurtarmaya çalıştı. Çocuklar için kendisini feda etti." demişti.
Vietnam gazisi olduğu belirtilen Parkhurst'ün aracı sahanın içinde tutabilmek için kapıyı kapatmaya çalışırken ezildiği belirtildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Olay yerinden kaçan Sharrow daha sonra tutuklandı. Sharrow'un iki eyalette alkollü araç kullanmaktan sabıkası olduğu belirtilirken, geçen Cuma günü yaşanan olay sırasında alkollü olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.
Hastaneye kaldırılan Parkhurst, yolda öldü.
4 YAŞINDAKİ KIZA ÇARPIP ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞTU
Parkhurst ise 50 yıl önce dört yaşındaki kız çocuğu Carolee Ashby'nin ölümünde başlıca şüpheliydi. Ashby karşıdan karşıya geçerken bir arabanın çarpması sonucu 40 metre havaya savrularak ölmüştü.
Carolee Ashby, 15 yaşındaki ablasıyla birlikte, doğum günü pastası için mum almaya çıkmıştı. Polis, o zaman 18 yaşında olan Parkhurst'ün Buick marka aracının aynı gece bir direğe çarptığı ihbarını aldı.
50 YIL SONRA İTİRAF ETTİ
Polis Parkhurst'ü sorguladı, ancak Ashby'nin ölümüyle bir alakası olmadığını savundu. Polis beş yıl önce dosyayı yeniden açtı ve Parkhurst yeniden sorgulandı.
Savcı, olayın üzerinden çok uzun süre geçtiği için adli bir suçlama yöneltilemeyeceğine karar verdi.
Parkhurst nihayet 2013'te, suçun zaman aşımına girdiğini ve artık soruşturulamayacağını bildiğinden suçunu itiraf etti. Kazadan önce kendisi ve kardeşinin alkol aldığını söyledi.
DETAYLARI HATIRLAMIYOR
Parkhurst polise verdiği ifadede "Bir ses duydum. Neye çarptırdığımı görmedim. Durmadım ve frene bastığımı da hatırlamıyorum. Herhangi bir çocuk gördüğümü de hatırlamıyorum ama Ashby'ye vurduğuma inanıyorum" demişti.
Parkhurst kaza sırasında kardeşinin arka koltukta uyuduğunu belirtti.
KADERİN CİLVESİ
Carolee Ashby vakasını çözen emekli polis memuru Russ Johnson, Parkhurst'ün ölümünü duyduktan sonra yaptığı açıklamada "Tanrı gizemli bir şekilde çalışıyor. Parkhurst'ün yıllarca sakladığı sır, Ashby'nin ailesine işkence yapmıştı" dedi. Johnson ayrıca Parkhurst'ün ölümünü "kaderin cilvesi" diye tanımladı.
Carolee Asbhy'nin kızkardeşi Darlene de "Çember tamamlandı. Kızkardeşimin başına gelenin aynısı onun başına da geldi. Şimdi ileriye bakma zamanı" dedi.
Kaynak: haberinburada
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