ABD Senatosu'ndan F-35'lerle ilgili kritik bir karar daha geldi. Senato Alt Komisyonu yeni harcama yasa tasarısına Türkiye'nin F-35 uçaklarını almasını engelleyecek madde getirdi.

TÜRKİYE S-400 FÜZE SİSTEMLERİNİ ALIRSA F-35 SATIŞI ENGELLENECEK

Tasarıya, Türkiye'nin Rus S-400 füze sistemlerini almaktan vazgeçmemesi halinde Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi maddesi eklendi.

MADDE, DIŞ OPERASYONLAR VE BAĞLANTILI PROGRAMLAR YASASINA DAHİL EDİLDİ

Değişiklik önerisi, 2019 Mali Yılı Dış Operasyonlar ve Bağlantılı Programlar Yasası'na dahil edildi. Komisyonun kabul ettiği öneri yasalaşırsa, Türkiye'nin Ruslardan S-400 satın aldığı taktirde F-35'lerin satışı ve teslimatı engellenecek.

TRUMP TARAFINDAN İMZALANMASI GEREKİYOR

Askeri harcama tasarısının yasalaşması için Senato ve Temsilciler Meclisi'nin genel kurullarında ayrı ayrı kabul edilmesi ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Kaynak: haberinburada