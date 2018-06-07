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Abd Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Meşru Menfaatleri İçin Yol Bulmalıyız
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ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Meşru Menfaatleri için Yol Bulmalıyız

ABD SAVUNMA BAKANI MATTİS'TEN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI: TÜRKİYE'NİN MEŞRU MENFAATLERİ İÇİN YOL BULMALIYIZ

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile ABD'nin mutabakata vardığı Münbiç'te yol haritasına ilişkin, "Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesidir; Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorundayız" dedi.

Tarih : 07 Haziran 2018, 10:50
Puan Ver : Abd Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Meşru Menfaatleri İçin Yol Bulmalıyız(9/10)5

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile ABD'nin mutabakata vardığı Münbiç'te yol haritasına ilişkin, "Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesidir; Esed'in, İran ve Rusya'nın desteği ile halkına getirdiği felaketin ön cephesinde yer alan bir NATO ülkesi. Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorundayız." dedi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Bakan Mattis, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci, Mattis'e Türkiye ile ABD'nin Münbiç konusunda vardığı mutabakatın, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin doğusunda devam eden operasyonlarını etkileyip etkilemeyeceğini sordu. Her iki ülkenin, Türkiye'nin güvenlik menfaatleri üzerinde çalıştığını söyleyen Mattis, ABD ile Türkiye dışişleri bakanlarının hafta başında Washington'da bir araya geldiğini hatırlattı.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU MENFAATLERİ İÇİN YOL BULMALIYIZ"

NATO müttefiki Türkiye'nin meşru güvenlik menfaatlerini nasıl ele alacakları ve onların güvenliğini nasıl artıracakları konusunda çalıştıklarını belirten Mattis, şöyle devam etti:

"Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesidir; Esed'in, İran ve Rusya'nın desteği ile halkına getirdiği felaketin ön cephesinde yer alan bir NATO ülkesi. Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorundayız. Aynı zamanda, SDG de zamanında çok zor bir mücadele ile DEAŞ'ı yenen tek örgüttü; bu örgütü kenara itmeyeceğiz çünkü (SDG) henüz yenilmemiş olan DEAŞ hilafetini durdurmakta, yenmekte önemlidir."

"GÖRDÜĞÜM EN KARMAŞIK SAVAŞ ALANI"

DEAŞ'ın yenilmesi ve bir daha ortaya çıkmamasının önemli olduğuna işaret eden Mattis, Suriye'deki savaş alanının çok karmaşık olduğunu ve bu konuda Türkiye ile çalışmaya devam edeceklerini yineledi.

Bir gazetecinin hem müttefikleri Türkiye ile hem de Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile aynı anda iş birliğini nasıl yürüteceklerini sorması üzerine Mattis, "Bu çok karmaşık bir konu. Gördüğüm en karmaşık savaş alanı ancak bunda şüphe yok ki Türkiye ile onların kaygıları konusunda çalışıyoruz, aynı zamanda da DEAŞ'ı yeniyoruz. Bu çok zor bir iş, öncelikli olarak bunu kabul ediyorum ama bunu yapıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz ve bunu Türkiye'ye karşı değil, Türkiye'yi sayarak yapıyoruz." yanıtını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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