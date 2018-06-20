ABD RESTİ ÇEKTİ, BM İNSAN HAKLARI KONSEYİNDEN AYRILDI
ABD, İsrail'e karşı ön yargılı tavrından dolayı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararı aldı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıkladı.
BM, İSRAİL'E KARŞI ÖN YARGILI TAVIR SERGİLİYOR
Bu kararın, BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail'e karşı "uzun zamandan beri takındığı ön yargılı tavır" nedeniyle alındığı iddia edildi.
BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ 2 TEMMUZ'DA FİLİSTİN-İSRAİL KONUSUNU GÖRÜŞECEK
Öte yandan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.
BM İNSAN HAKLARI KONSEYİNİN 47 ÜYESİ BULUNUYOR
Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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