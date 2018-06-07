ABD POLİSİ SİLAHSIZ GENCİ BAYILTANA KADAR DÖVDÜ! O ANLAR KAMERADA
ABD'de büyük tepki çeken dayak olayı Arizona Eyaleti'nde yaşandı. Şüpheli bir kişiyi arayan polis olayla ilgisi olmayan silahsız gençten yere oturmasını istedi. Genç söyleneni yapmayınca polislerin yumruk ve diz darbelerine maruz kaldı. O anlar kameraya
ABD'yi ayağa kaldıran polis şiddeti Arizona Eyaleti'nde yaşandı. Polis bir şüpheliyi ararken karşılaştığı silahsız gençten yere oturmasını istedi. 33 yaşındaki Robert Johnson adlı genç polisin isteğini yerine getirmeyince art arda yumruk ve diz darbelerine maruz kaldı. Aldığı darbelerle bayılan gence daha sonra kelepçe de takıldı.
POLİS BAYILTANA KADAR DÖVDÜ
Gelen tepkiler üzerine olayla ilgili Mesa Emniyet Müdürü Ramon Batista bir açıklama yaptı. Batista açıklamasında "Johnson'un söyledikleri ve duvara yaslanıyor olması polisi rahatsız etti. Yere oturmasını istediler. Oturmayınca zorla yere oturttular. Yeni bir yönetmelik çıkaracağız. Polisi tehdit etmediği sürece bir kişinin kafasına, yüzüne vurulmayacak" dedi.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olaya karışan 4 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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