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ABD, İran'a karşı yeni yaptırım kararı aldı!

ABD, İRAN'A KARŞI YENİ YAPTIRIM KARARI ALDI!

ABD Hazine Bakanlığı, İran'da bulunan 6 şahıs ve 3 kuruma yönelik yaptırım kararı aldı.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 19:00
Puan Ver : Abd, İran'a Karşı Yeni Yaptırım Kararı Aldı!(5/10)1

Reuters haber ajansı, ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımlar getirdiğini açıkladı.

6 ŞAHIS VE 3 KURUMA YAPTIRIM UYGULANDI

ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a yönelik yaptırımlarının hedefinde 6 şahıs ve 3 kurum olduğu ifade edildi.

YAPTIRIM LİSTESİNDE EVİN CEZAEVİ DE BULUNUYOR

Bakanlığın yaptırım uyguladığı kurumlar arasında İran'da bir dönem işkenceler nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Evin Cezaevi'nin de bulunduğu ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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