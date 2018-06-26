ABD, İRAN AMBARGOSU İÇİN MÜTTEFİKLERİNİ 4 KASIM'I İŞARET EDİP TEHDİT ETTİ: YAPTIRIM UYGULARIZ
ABD, İran'dan yaptıkları petrol ithalatını Kasım ayına kadar durdurmamaları durumunda, müttefiklerine yaptırımlarla karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.
ABD, müttefiklerinden, İran'dan yaptıkları petrol ithalatını Kasım ayına kadar durdurmasını istedi. İran'dan petrol ithal etmeleri durumunda ABD yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.
MÜTTEFİK ÜLKELERDEN İRAN'DAN PETROL İTHALATLARINI KESMELERİ İSTENDİ
ABD Hazine Bakanlığından kıdemli bir yetkilinin telekonferansla gazetecilere yaptığı açıklamada, müttefik ülkelerin ve şirketlerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmalarını talep ettiği belirtildi.
ABD YAPTIRIMLARLA TEHDİT ETTİ
Açıklamada, söz konusu şirketlerin bu tarihten sonra İran'dan petrol ithal etmeleri durumunda ABD'nin yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri uyarısında bulunuldu. Yetkili, ayrıca, ABD'nin Türkiye, Çin ve Hindistan gibi İran petrolü ithal eden ülkelerle konu hakkında temaslar içinde bulunacağı bilgisini paylaştı.
AÇIKLAMA HAM PETROL FİYATLARINDA ARTIŞA NEDEN OLDU
Açıklamanın ardından küresel petrol piyasasında ham petrol fiyatlarında hızlı artış görüldü. Uluslararası en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı TSİ 18.55'te yüzde 1,9 artışla 76,15 dolara kadar yükselirken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrolün varil fiyatı da aynı saatte yüzde 3,2 artışla 70,27 dolara kadar tırmandı.
ABD YAPTIRIMLARIN 90 VE 180 GÜNLÜK PERİYOTLARLA UYGULANMAYA BAŞLANACAĞINI DUYURMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayı başında ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi kararını almasıyla, ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük periyotlarla yeniden uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu. Hazine Bakanlığı, ayrıca, söz konusu periyotların sırasıyla 6 Ağustos ve 4 Kasım tarihlerinde sona ereceğini bildirmişti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en büyük üyelerinden olan İran'ın ham petrol üretimi geçen ay günlük ortalama 3,8 milyon varili bulurken, ülkenin ham petrol ihracatının günlük ortalama 2 milyon varilin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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