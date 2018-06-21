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Abd İlk F-35'leri Törenle Türkiye'ye Teslim Ediyor
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ABD ilk F-35'leri törenle Türkiye'ye teslim ediyor

ABD İLK F-35'LERİ TÖRENLE TÜRKİYE'YE TESLİM EDİYOR

Türkiye yeni savaş uçağı F-35'e kavuşuyor. F-35'ler için ABD'nin Teksas Eyaletinde teslim töreni düzenleniyor.

Tarih : 21 Haziran 2018, 18:30
Puan Ver : Abd İlk F-35'leri Törenle Türkiye'ye Teslim Ediyor(10/10)6

Türkiye yeni savaş uçağı F-35'e kavuşuyor. F-35 için ABD'nin Teksas Eyaletinde teslim töreni düzenleniyor.

İLK F-35 TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLİYOR

Pentagon, ABD senatosunun kararına rağmen 2 adet F-35 savaş uçağının Türkiye'ye teslim edileceğini açıklamıştı. F-35'leri teslim alacak heyet F-35'lerin ana üreticisi Lockheed Martin üssüne geldi.

İHA'nın haberine göre Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

İLK UÇAĞIN KUYRUK NUMARASI 18-0001

18-0001 kuyruk numarasıyla teslim alınacak ilk F-35 uçağı, pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde görevlendirilecek.

Türkiye'de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi'ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın aktivasyon çalışmaları da devam ediyor.

UÇAKLAR TÜRKİYE'YE 2019 YILININ KASIM AYINDA GELECEK

İlk uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelişinin ardından 2020 yılında burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.

F-35 geliştirme programına 9 ülke ortak. ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Danimarka ve Norveç ile birlikte Türkiye'de ortaklar arasında yer alıyor. Bu ülkelerden Kanada, Danimarka ve Türkiye haricindekiler uçakları teslim almaya başladı. Bu 9 ülke arasında yer almayan Japonya, Güney Kore ve İsrail'de yabancı askeri satışlar kapsamında jetlerden teslim aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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