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ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya'ya Yeni Yaptırım Kararı! Hedefte 5 Rus Şirketi Var

ABD HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIM KARARI! HEDEFTE 5 RUS ŞİRKETİ VAR

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırım kararlarının 5 Rus şirketini ve 3 Rus vatandaşını hedef aldığı öğrenildi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Abd Hazine Bakanlığı'ndan Rusya'ya Yeni Yaptırım Kararı! Hedefte 5 Rus Şirketi Var(10/10)6

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu. Yaptırım kararlarının 5 Rus şirketini ve 3 Rus vatandaşını hedef aldığı ifade edildi.

HEDEFTE LİBYA VATANDAŞI KİŞİLER DE BULUNUYOR

ABD'nin kısa süre önce açıkladığı yaptırımların hedefinde Libya vatandaşı kişilerin de bulunduğu aktarıldı.

YAPTIRIM KARARLARINDA HEDEF: 5 RUS ŞİRKETİ VE 3 RUS VATANDAŞI

Rusya'ya yönelik yaptırımların, 2017 yılında Rusya tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen siber saldırıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Yaptırım kararlarında 5 Rus şirketi ve 3 Rus vatandaşı da hedef alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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