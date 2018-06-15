ABD, HAVA SALDIRISINDA TALİBAN LİDERİNİ ÖLDÜRDÜ
Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban lideri Molla Fazlullah'ın ABD hava kuvvetleri saldırısı sırasında öldürüldüğünü belirtti.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Demirtaş'tan Suruç Açıklaması: Hiçbir Şey İnsan Canından Kıymetli Değil
- Kadınların Etek Altı Görüntülerini Çekenlere 2 Yıl Hapis Cezası Geliyor
- Banker Bilo Filmi Adana'da Gerçek Oldu, Afganistanlı 45 Kişi Dolandırıldı
- Okulda Kurşun Yağdıran Polise 'görevsizlik' Kararı
- Fetö'nün Sözde Sivas Büyük Bölge İmamı Avm'de Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Einstein'ın Seyahat Günlüklerindeki Irkçı İfadeler Gün Yüzüne Çıktı
- Uber Şoförü, Arka Koltukta Öpüşen Lezbiyen Çifti Araçtan Zorla İndirdi
- El Salvador'un Eski Fisrt Lady'si Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı
- Gökdelene Tırmanan Rakun, Sosyal Medyanın Yıldızı Oldu
- Hollanda'dan Skandal Etkinliğe Onay Çıktı! Hz. Muhammed Konulu Karikatür Yarışması Düzenlenecek
Bu Haberle İlgili Yorumlar