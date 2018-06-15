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ABD, HAVA SALDIRISINDA TALİBAN LİDERİNİ ÖLDÜRDÜ


ABD, hava saldırısında Taliban liderini öldürdü
Tarih : 15 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : Abd, Hava Saldırısında Taliban Liderini Öldürdü(9/10)5

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban lideri Molla Fazlullah'ın ABD hava kuvvetleri saldırısı sırasında öldürüldüğünü belirtti.

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Kaynak: haberinburada



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