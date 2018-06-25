MSNBC kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Rusya liderlerinin arasında beklenen görüşmenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Moskova ziyaretinden kısa bir süre sonra gerçekleşebileceğini söyledi.

Pompeo, "Bolton'un pazar ya da pazartesi günü Moskova'ya hareket etmeyi planladığını biliyorum. Orada partnerleriyle bir araya gelecek ve muhtemelen bu görüşmeden kısa bir süre sonra Başkan Trump'ın da partneriyle Vladimir Putin'le bir araya geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

PESKOV: HAZIR OLDUĞUMUZDA BİLDİRECEĞİZ

Pompeo'nun ABD ve Rusya liderleri arasında görüşme olabileceğini belirtmesinin ardından bir açıklama da Kremlin'den geldi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Hazır olur olmaz bunu bildireceğiz" yanıtını verdi.

Kaynak: haberinburada