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Abd, Bm İnsan Hakları Konseyi'nden Çekiliyor
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ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekiliyor

ABD, BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ'NDEN ÇEKİLİYOR

ABD'nin İsrail'e karşı ön yargılı tavrından dolayı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılmaya hazırlanıyor.

Tarih : 19 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Abd, Bm İnsan Hakları Konseyi'nden Çekiliyor(9/10)5

ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump yönetimi BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılmaya ilişkin açıklamayı bugün yapacak.

BM'NİN İSRAİL'E KARŞI ÖN YARGILI TAVIR TAKINIYOR

Trump yönetiminden isimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, bu kararın, BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail'e karşı "uzun zamandan beri takındığı ön yargılı tavır" nedeniyle alındığı iddiasında bulunuldu.

AÇIKLAMAYI ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO VE ABD BM DAİMİ TEMSİLCİSİ HALEY YAPACAK

Açıklamanın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley tarafından yapılacağı belirtilerek, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un da bu karara destek verdiği öne sürüldü.

BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ 2 TEMMUZ'DA TOPLANARAK FİLİSTİN-İSRAİL KONUSUNU GÖRÜŞECEK

Öte yandan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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