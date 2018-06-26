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ABD, BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'Yİ YAPTIRIM UYGULAMAKLA TEHDİT ETTİ


ABD, bir kez daha Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etti
Tarih : 26 Haziran 2018, 19:50
Puan Ver : Abd, Bir Kez Daha Türkiye'yi Yaptırım Uygulamakla Tehdit Etti(10/10)6

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Rusya'dan S -400 füze savunma sistemlerini satın alması halinde, Washington'un Türkiye'ye yaptırımlarda bulunacağını açıkladı.

ABD, S-400 ÜZERİNDEN YAPAY BİR KRİZ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haziran ayının başında yaptığı Washington ziyareti esnasında, ABD'nin S-400 savunma sistemleri üzerinden yapay bir kriz oluşturmaya çalıştığını ifade etmişti.

ABD, RUSYA İLE YAPILAN ANLAŞMANIN NATO SAVUNMASINA BAĞDAŞMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Rusya ve Türkiye arasında S-400 savunma sistemleri üzerine varılan mutabakat, ABD'nin tepkisine yol açmış, Washington, yapılan anlaşmanın NATO savunması ile bağdaşmadığını öne sürmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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