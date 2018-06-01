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Abd Başkanı Trump İle Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 12 Haziran'da Bir Araya Gelecek

ABD BAŞKANI TRUMP İLE KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN 12 HAZİRAN'DA BİR ARAYA GELECEK


ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 12 Haziran'da Bir Araya Gelecek
Tarih : 01 Haziran 2018, 22:30
Puan Ver : Abd Başkanı Trump İle Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 12 Haziran'da Bir Araya Gelecek(6/10)2

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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