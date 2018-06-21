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AA, 'Seçim sonuçlarını önceden açıkladı' haberlerine ateş püskürdü!

AA, 'SEÇİM SONUÇLARINI ÖNCEDEN AÇIKLADI' HABERLERİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Anadolu Ajansı, yaklaşan seçimler öncesinde sadece medya kuruluşlarına gönderilen test yayınlarının kamuoyuna "Gerçek seçim sonucu" şeklinde yansıtılmasıyla ilgili, "Gerçekle örtüşmeyen bir algı çalışması" dedi.

Tarih : 21 Haziran 2018, 22:10
Puan Ver : Aa, 'seçim Sonuçlarını Önceden Açıkladı' Haberlerine Ateş Püskürdü!(7/10)3

Anadolu Ajansı tarafından yapılan duyuruda, yaklaşan seçimler öncesinde sadece medya kuruluşlarına gönderilen test yayınlarının kamuoyuna "Gerçek seçim sonucu" şeklinde yansıtılmasının, gerçekle örtüşmeyen bir algı çalışması olduğu belirtilerek, "Çalışma önceden medya kuruluşlarına bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"SON 5 SEÇİMDE SONUÇLAR SANDIK VERİLERİNE DAYALI OLARAK MEDYA KURULUŞLARINA İLETİLDİ"

AA tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda, kurumun son 5 seçimde sonuçların sandık verilerine dayalı olarak medya kuruluşlarına iletildiği anımsatıldı. Söz konusu anlık sonuçların Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kesin sonuçlarıyla bire bir örtüştüğü vurgulanan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"HER SEÇİM ÖNCESİ EN AZ 4 KEZ YAPILIR"

"Ulusal ve bölgesel medya kuruluşlarının tamamına yakını bu seçim özel yayınına abone olmakta ve Anadolu Ajansı'nın ulaştırdığı verileri kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu verilerin yayıncı kuruluşlar tarafından sağlıklı bir şekilde alındığı her seçim öncesi en az 4 kez yapılan testlerle teyit edilmektedir. Yayıncılık dünyasında 'mock data unit testing' olarak bilinen bu ve benzeri uygulamalar, hemen her önemli yayın öncesinde defalarca tekrarlanır. Test çalışmalarıyla amaç; seçim akşamı veri iletimindeki riskleri ortadan kaldırmak, medya kuruluşlarının kendi seçim sistemlerinin teknik yeterliliğini görmek ve Anadolu Ajansı veri akış sistemiyle entegre çalışmasını sağlamaktır."

"ÖNCEDEN MEDYA KURULUŞLARINA BİLDİRİLDİ"

Duyuruda yayıncı kuruluşlardan gelen talepler üzerine yapılan testlerde partilere farklı oy oranları verilerek abone seçim ekranlarının çeşitli versiyonlara uyumunun kontrol edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi: Önceki gün yapılan ve medya kuruluşlarına gönderilen test yayınında da son seçimin sonuçları baz alınmış olup, seçime katılmamış olan partiler ve adaylar için rastgele oy dağılımları yapılmıştır. Ayrıca temsili oy dağılımlarının buna göre yapılacağı da önceden medya kuruluşlarına bildirilmiştir. Test yayınları kamuoyuna açılmaz, sadece abone olan medya kuruluşlarına gönderilir. Test yayınının kamuoyuyla paylaşılması abone olan kuruluşun tercihi veya kusurudur. Tüm detaylarıyla medya yöneticileri tarafından bilinen bu durumun, bazı kişi ve kurumlar tarafından çarpıtılarak kamuoyuna aktarılması, gerçekle örtüşmeyen bir algı çalışmasıdır. Türk medyasının en güçlü ve en güvenilir haber kaynağı olan Anadolu Ajansı'nın mesnetsiz iddialara konu edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Kurumumuz hakkında bilerek gerçeğe aykırı iddiaları gündeme getiren kişi ve kurumlar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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