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A Milli Futbol Takımımız, Rusya ile Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ, RUSYA İLE KARŞILAŞACAK! 11'LER BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında 2018 Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak Rusya ile karşılaşacak. Ovidiu Hategan'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Tarih : 05 Haziran 2018, 20:10
Puan Ver : A Milli Futbol Takımımız, Rusya İle Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu(8/10)4

A Milli Futbol Takımımız son hazırlık maçında 2018 Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak Rusya ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Romanya futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

RUSYA: Akinfeev, Smolnikov, Ignasevich, Kutepov, Zhirkov, Zobnin, Gazinskiy, Samedov, Golovin, Dzagoev, Smolov.

TÜRKİYE: Serkan, Çağlar, Kaan Ayhan, Şener, Hasan Ali, Okay, İrfan Can, Mahmut, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Kenan Karaman

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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