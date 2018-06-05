A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ, RUSYA İLE KARŞILAŞACAK! 11'LER BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında 2018 Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak Rusya ile karşılaşacak. Ovidiu Hategan'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
A Milli Futbol Takımımız son hazırlık maçında 2018 Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak Rusya ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Romanya futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
RUSYA: Akinfeev, Smolnikov, Ignasevich, Kutepov, Zhirkov, Zobnin, Gazinskiy, Samedov, Golovin, Dzagoev, Smolov.
TÜRKİYE: Serkan, Çağlar, Kaan Ayhan, Şener, Hasan Ali, Okay, İrfan Can, Mahmut, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Kenan Karaman
Kaynak: haberinburada
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