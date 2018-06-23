9 siyasi partinin genel başkanı 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi destekleme kararı aldı.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi Genel Başkanı Rıfat Derya SERCAN , .Kadın Partisi Genel Başkanı Benal YAZGAN, Engelsiz Yaşam Partisi Genel Başkanı Hayri İDİN, Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Ali ÇETİN, Milli Mücadele Partisi Genel Başkanı Ahmet KAYA Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi Genel Başkanı Kadir KARTAL, Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin EKİCİ, Türk Birliği Partisi Genel Başkanı Hurşit YİĞİT, 9.Genç Anadolu Partisi Genel Başkanı Ali ALEMDAROĞLU, 24 Haziran Seçimleri için bir araya geldiler. Türkiye'nin geleceği hakkında toplantı sonucunda;

İNCE'Yİ DESTEKLEME KARARI ALDILAR

9 partinin İnce'ye destek açıklaması şu şekilde:

Türkiye'nin barışması, adil bölüşmesi ve büyümesi için,

Kesin kuvvetler ayrılığına dayanan hukuk devleti, bağımsız ve tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir yargı sisteminin kurulması için,

Demokratik yaşamın güçlendirilmesi için düşünce ve ifade, inanç ve ibadet özgürlüğünün tam manasıyla teminat altına alınması için,

Her türlü terör, darbe, zorbalık ve tehdide karşı mücadele edilmesi için,

Dış politikada Atatürk'ün koyduğu "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesine dönülmesi, öncelikle sınır komşularımız olmak üzere, yakın komşularımızla, "İç İşlerine Karışmama" ilkesiyle derhal iyi ve dostane ilişkiler kurulması için,

OHAL'in acilen kaldırılması için,

Üretim ekonomisi ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilip endüstri 4.0 teknolojisine geçilmesi için,

Kadın, erkek, dil, din, etnik köken, mezhep ayrımın olmadığı ve kadınların çalışma hayatına katılımının arttığı bir Türkiye için" diyerek 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce 'yi destekleme kararı aldıklarını açıkladılar.

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Kaynak: haberinburada