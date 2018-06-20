21 yaşındaki genç anne, kendisini çocuğunun yanında taciz eden 78 yaşındaki adamı kameraya aldı. Laura Filliponi isimli kadın, Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Gold Coast bölgesindeki sahilde uğradığı tacizi görüntüleyerek yaşlı adamın tutuklanmasını sağladı.

ISRARLI TACİZ SONRASI KAMERASINI AÇTI

78 yaşındaki adamın ısrarlı tacizi sonunda kamerasını açmayı başaran kadın, gizlice kayıt yapmaya başladı. Videoda adamın, genç kadının 2 yaşındaki oğlunun saçını okşayarak ona 20 dolar verdiği görüldü.

AYNI ADAMIN TACİZ ETTİĞİ BAŞKA KADINLAR DA ORTAYA ÇIKTI

Filliponi 'nin videoyu Facebook'a yüklemesindne sonra aynı adamın tacizine uğrayan başka kadınlar da ortaya çıktı. "Çok korkmuştum ve sadece bu durumdan nasıl kurtulabileceğimi düşünüyordum. Ayrıca oğluma da sahip olmam gerekiyordu" diyen kadın, "Bana kahve isteyip istemediğimi sordu, sonra sonra ise ne kadar güzel olduğumu söyleyip saçımı okşamayı ve göğüslerimi ellemeye başladı" diyerek sözlerine devam etti.

Polise teslim olan adam, olaydan sonra söz konusu kadını arayıp özür dilemek istediğini söyledi. Tacizci adam mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: haberinburada