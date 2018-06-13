Almanya'da yaşayan 7 yaşındaki Altan Kaya'nın, çocuklara ve gençlere ilham vermek için arı kovanı kurmasına Alman basını büyük ilgi gösterdi.

Almanya'da yaşayan Altan Kaya, çocuklara ve gençlere ilham vermek arı kovanı kurması Alman basını tarafından büyük ilgi gördü. 7 yaşında olan Kaya'nın, Almanya'nın en genç arıcılarından biri olduğu belirtildi.

ARILARA BABASIYLA BİRLİKTE BAKIYORLAR

Almanya'nın en genç arıcılarından biri olan Altan Kaya, babası Zafer Kaya ile birlikte arıcılık kursuna katılmasıyla arı kovanı kurmaya karar verdiğini söyledi. Boş zamanlarında basıyla birlikte arılarla ilgilenen Kaya, arıcılığı sevdirmek adına gençlik merkezinde ve ilkokulunda arıcılarla birlikte çalışma grupları oluşturdu.

Kaynak: haberinburada