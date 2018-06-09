7 Camiyi Kapatma Kararı Alan Avusturya, İmamlarını Da Sınır Dışı Edecek
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7 Camiyi Kapatma Kararı Alan Avusturya, İmamlarını da Sınır Dışı Edecek

7 CAMİYİ KAPATMA KARARI ALAN AVUSTURYA, İMAMLARINI DA SINIR DIŞI EDECEK

Avusturya'nın muhafazakâr hükümeti, dış finansman alarak ülkede faaliyet gösteren imamların sınır dışı edileceğini, yedi caminin de kapatılacağını duyurdu.

Tarih : 09 Haziran 2018, 10:00
Puan Ver : 7 Camiyi Kapatma Kararı Alan Avusturya, İmamlarını Da Sınır Dışı Edecek(6/10)2

Avusturya'nın muhafazakar hükümeti, dış finansman alarak ülkede faaliyet gösteren imamların sınır dışı edileceğini, yedi caminin de kapatılacağını duyurdu.

AÇIKLAMAYI BAŞBAKAN SEBASTİAN KURZ YAPTI

Açıklamayı yapan Başbakan Sebastian Kurz, kararın başkent Viyana'da ağırlıkla Türk cemaatin gittiği bir camide Yeniçeri kıyafetli öğrencilerin sergilediği oyun nedeniyle alındığını açıkladı.

Kurz daha önce camide sergilenen bu oyun için "Bu yaşananların Avusturya'da yeri yok. Hükümet olarak bu tür konulara bundan böyle sıfır tolerans göstereceğiz. Tüm gücümüzle bu olumsuz gelişmelerle mücadele edeceğiz" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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