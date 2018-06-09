Emniyet Genel Müdürlüğü'nün daha önce duyurduğu 7 bin bekçi alımı için başvuru detayları belli oldu. Peki, bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Bekçi alımı başvuru işlemleri başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün daha önce duyurduğu 73 kente 7 bin bekçi alımı için başvuru detayları da belli oldu. Peki, bekçi alımı için başvuru nasıl yapılır? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

7 BİN BEKÇİ ALIMI İÇİN ÖN BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞLADI

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere 7 bin bekçi alımı için ön başvuru işlemleri başladı. Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla 7 bin bekçi alımı için adaylar, 22 Haziran'a kadar ön başvuruda bulunabilecek.

YAZILI SINAVA ALINACAKLAR

Bekçi adayları, 2-17 Temmuz tarihlerinde şahsen müracaat ve ön sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanacak protokol sonucu belirlenecek tarihte yazılı sınava alınacak.

FİZİKİ YETERLİLİK VE MÜLAKAT

Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Sınav işlemlerini başarıyla geçenler arasından yapılacak sıralamada, asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ilan edilecek.

"EN AZ LİSE MEZUNU VEYA DENGİ" ŞARTI

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, emniyet hizmetleri sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak, 73 valilikte istihdam edilmek üzere, en az lise ve dengi okul mezunu 7 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

Adaylarda aranan başvuru şartlarına Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖN BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK

Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavına ön başvurular, Akademinin internet sitesinden yapılacak.

Ön başvurusunu yapan ve bankaya müracaat ücretini yatıran adaylar, daha sonra Akademinin internet sitesinden duyurulacak merkezlere şahsen başvuruda bulunacak.

73 İLDE GÖREVLENDİRİLECEKLER

Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 7 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığınca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirilecek.

BEKÇİ ALIM VE EĞİTİM YETKİLERİ POLİS AKADEMİSİNE DEVREDİLMİŞTİ

Geçen yıl kasım ayında 15 il için 7 bin bekçi alımı valilikler tarafından yapılmış, sınavlarda başarılı olanların eğitimleri il emniyet müdürlüklerine bağlı eğitim şubelerinde verilmişti. Valiliklerce alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine devredilmişti.

Kaynak: haberinburada