24 Haziran seçiminde Erdoğan, İstanbul ve Ankara dahil 63 ilde en yüksek oyu alan aday olurken, İnce, Trakya ve Ege'deki 7 şehir ve Tunceli'de, Demirtaş ise Doğu ve Güneydoğu'daki 10 ilde birinci sırada yer aldı.

Erdoğan, İstanbul ve Ankara dahil 63 ilde en yüksek oyu alan aday olurken, İnce, Trakya ve Ege'deki 7 şehir ve Tunceli'de, Demirtaş ise Doğu ve Güneydoğu'daki 10 ilde birinci sırada yer aldı.

Akşener ve Karamollaoğlu'nun birinci çıktığı seçim bölgesi olmadı. HDP'nin birinci çıktığı Muş'ta da Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sırada yer aldı.

İNCE, YALOVA'DA İKİNCİ OLDU

Erdoğan memleketi Rize'de yüzde 77 oy alırken, İnce'nin seçim bölgesi Yalova'da da Erdoğan en çok oyu aldı. Erdoğan'ın yüzde 50.3 oy aldığı Yalova'da İnce yüzde 38.8 oyla ikinci oldu.

AKŞENER'İN MEMLEKETİ KOCAELİ'DE ERDOĞAN İLK SIRADA YER ALDI

Akşener'in memleketi Kocaeli'de Erdoğan yüzde 59 oyla ilk sırada yer alırken, İnce yüzde 27, Akşener ise yüzde 7 oy aldı.

TÜRKİYE'DE YENİ MODELİ HAYATA GEÇİRECEK "KURUCU BAŞKAN" OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk tarafından ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilerek Türkiye'de yeni modeli hayata geçirecek 'Kurucu Başkan' oldu. Yüzde 10'luk seçim barajını geçen partiler, AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP olarak belirlenmiştir.

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Kaynak: haberinburada