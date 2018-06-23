6 LİRALIK PATATES İLE İLGİLİ BAKAN'DAN SERT ÇIKIŞ: HESABINI SORACAĞIZ
Bakan Eşref Fakıbaba artan patates fiyatları ile ilgili açıklama yaptı. Fakıbaba ''50 kuruşluk ürünü 6 TL'ye vatandaşa yedirenden hesap soracağız'' dedi.
Bakan Eşref Fakıbaba artan patates fiyatları ile ilgili açıklama yaptı. Fakıbaba "50 kuruşluk ürünü 6 TL'ye vatandaşa yedirenden hesap soracağız" dedi.
"PATATESLE İLGİLİ TEDBİRİ ALDIK"
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Biz evelallah her şeyi hallederiz. Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de, nohutta da... Tedbirlerimizi aldık." dedi.
"FİYATLAR KISA SÜREDE DÜŞECEK"
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
Fiyat artışlarının normal olmadığını vurgulayan Fakıbaba, şunları söyledi:
"Hayretler içerisindeyim, 1,5-2 ay önce Sayın Başbakanımızla Niğde ve Aksaray'daydık. Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin.' Biz de bunun üzerine Bakanlar Kurulu'ndan patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim. Biz evelallah her şeyi hallederiz. Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de nohutta da... Tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlara şunu söylüyorum, karanlık eller var, bu elleri evelallah yok edeceğiz. Onlar görecekler, benim vatandaşıma 50 kuruşluk ürünü 6 liradan yedirenden hesabını soracağız. En kısa sürede fiyatlar normale dönecek."
Kaynak: haberinburada
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