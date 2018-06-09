5. KATTAN ATLAYAN GENÇ KIZIN MUCİZE KURTULUŞU KAMERADA!
Samsun'da bunalıma giren 16 yaşındaki S.Y kendini 5. katın penceresinden aşağı attı. Park halindeki otomobilin tavanına düşen kız yaralı kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KENDİNİ 5. KATTAN AŞAĞI ATTI
Samsun'un İkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda 16 yaşındaki S.Y.'nin ailesi kızlarının kayıp olduğuna dair Gazi Polis Merkezine başvurdu. Evden kaçtığı iddia edilen S.Y., dün ailesi tarafından bulunup evlerine götürüldü. Bunalıma giren S.Y., kendini 5. kattan aşağı attı.
PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen S.Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Bel bölgesinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edilen S.Y.'nin tedavisi devam ederken, otomobilin üzerine düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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