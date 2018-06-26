İstanbul Pendik'te, 5 çocuk annesi Betül Filiz, kendisini ölümle tehdit eden, kızına tasma takıp sokakta gezdiren uyuşturucu bağımlısı kocasını pompalı tüfekle öldürdü. Betül Yıldız'ın haksız tahrik altında cinayet işlenmesi nedeniyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi.

"BU SİLAHLA KAFANA SIKSAM ETİNİ CIMBIZLA TOPLARLAR"

7 Nisan'da yaşanan olayda, Betül Filiz, kendisini ölümle tehdit eden, kızına tasma takıp sokakta gezdiren uyuşturucu bağımlısı kocası Sedat Filiz'i pompalı tüfekle öldürdü. Nöbetçi mahkemede ifade veren 5 çocuk annesi kadın kendini özetle şu sözlerle savunmuştu: "Sonra kendisi içeriye gitti. Ben de namazı kıldıktan sonra içeriye gittim. Yanında silah bulunuyordu. Kendisi 'ben şimdi bu silahla önce Y.'yi, sonra annem ve babamı, sonra sizi, en son da kendi kafama sıkacağım' şeklinde uyumadan önce sözü olmuştu. 'Hepinizi geberteceğim' dedi. 'Ben şimdi bu silahla kafana sıksam etini cımbızla zor toplarlar' dedi.

"TÜFEĞİ ALDIĞIM SIRADA BİRDEN ATEŞ ALDI"

Kendisi uyumadan önce uyuşturucu madde sarıp içmişti. Tüfek de başının ucuna bulunuyordu. Daha önce bana ve çocuklarıma çok eziyette bulunmuştu. Hatta bir seferinde kafama bıçak saplamıştı. Ben uyanınca tüfekle eylemde bulunmaması için başucunda bulunan tüfeği aldığım sırada tüfek birden ateş aldı.

"14 YAŞINDAKİ KIZIMA TASMA TAKIP SOKAKTA GEZDİRMİŞTİ"

Ben daha önce hiç silah kullanmamıştım. Ateş etme gibi bir niyetim yoktu. Sadece bana ve çocuklarıma zarar vermesini engellemeye çalıştım. Çok pişmanım, öldürme kastım yoktu. Daha önce kendisi bir çok kez beni yaraladı. Dişimi kırdı, bıçakla kafamı yaraladı. 14 yaşındaki kızıma tasma takıp sokakta gezdirmişti. 8-9 defa kadın sığınma evine sığınmıştım. Evin ihtiyacını çalışıp ben gideriyordum. Benden sosyal yardım paralarını da zorla alıyordu. Bana zorla uyuşturucu madde veriyordu. Onun yüzünden daha önce iki gün yoğun bakımda kaldım. Eşimin anti sosyal kişilik bozukluğu vardı. Bununla ilgili raporları da vardı."

18 YILDAN 24 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANMASI TALEP EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Sedat Filiz'in bir gün önce internetten silah aldığı, birçok suç kaydı olduğu, eşini ve ailesini ölümle tehdit ettiğine yer verildi. Betül Yıldız'ın haksız tahrik altında cinayet işlenmesi nedeniyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi.

Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada