45 YAŞINDAKİ MISIRLI KALECİ, DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ
Suudi Arabistan maçına ilk 11'de sahaya çıkan Mısırlı Essam El Hadary Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.
2018 Dünya Kupası A Grubunda Uruguay ve Rusya'ya karşı puan alamayan ve turnuvaya grup aşamasında veda eden Mısır'da kaleci Essam El Hadary Suudi Arabistan maçına ilk 11 başlıyor.
MONDRAGON'UN TAHTINA GEÇTİ
Mısırlı kaleci Essam El Hadary (45 yıl + 161 gün), Mondragon'u geçerek (43 yıl + 3 gün) Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.
Bir dönem Galatasaray'ın da kalesini koruyan Mondragon, rekoru Kamerunlu Roger Milla'dan devralmıştı. Milla, 1994'te ABD'de yapılan Dünya Kupası'nda Rusya karşısında forma giydiğinde 42 yaşından 1 ay 8 gün almıştı. Brezilya 2014'te Japonya karşısında sahaya çıktığı maçta 43 yaşından 4 gün alan Mondragon, Milla'nın 20 yıllık rekorunu kırmayı başarmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eşini Öldürüp İntihar Etti, 9 Aylık Bebeği Hem Öksüz Hem De Yetim Kaldı
- Son Dakika! Chp'nin Merkez Yürütme Kurulu Yarın Saat 11.00'de Seçim Değerlendirmesi Yapacak
- Chp'nin Elazığ'dan 41 Yıl Sonra Çıkardığı Milletvekili, Kılıçdaroğlu'nu İstifaya Davet Etti
- Ülkücüler, Mhp Barajı Geçsin Anırmazsam Şerefsizim Diyen Yaşar Okuyan'ı Protesto Etti
- Ünlü Oyuncu Seda Bakan'dan Muharrem İnce'ye Duygu Dolu Mesaj
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar