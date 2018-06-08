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45 dakikalık yol 15 dakikaya iniyor! Geçişler ücretsiz olacak

45 DAKİKALIK YOL 15 DAKİKAYA İNİYOR! GEÇİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK

Başbakan Yıldırım'ın, İzmir'deki 35 projesinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri'nde sona gelinirken tünellerin açılmasıyla ortadan kalkacak olan korkunç virajlar havadan görüntülendi.

Tarih : 08 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : 45 Dakikalık Yol 15 Dakikaya İniyor! Geçişler Ücretsiz Olacak(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde İzmir'e ilişkin açıkladığı 35 proje arasında yer alan Sabuncubeli Tünelleri'nde son hazırlıklar tamamlanıyor. Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan tünellerin sağladığı en önemli avantajlardan biri ise sık sık can kayıplarına yol açan korkunç 14 viraj da ortadan kalkmış olacak. 4 bin 70 metre olarak oluşturulan tünellerin açılmasıyla ölüm virajları tarih olacak.

EVLİYA ÇELEBİ KORKUNÇ TÜNELLER DİYE BAHSETMİŞTİ

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 'korkunç tüneller' olarak tasvir ettiği ve yapımına 2011'de başlanan Sabuncubeli Tüneli, son düzenlemelerin ardından 11 Haziran'da Başbakan Binali Yıldırım tarafından görkemli bir törenle hizmete açılacak. Açılış sırasında tünel içinde yaklaşık 10 bin kişilik iftar sofrası kurulacak.

TÜNELLERDE GEÇİŞ ÜCRETSİZ

Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla tüneller de bayrama yetiştirilmek üzere hummalı bir çalışma başlatıldı. Hazırlıklarda son aşamaya gelinirken, açılışın ardından tüneller de kamu kaynaklarıyla yapıldığı için geçiş ücretsiz olacak.

"30 BİN KİŞİ BU YOLLARI KULLANIYOR"

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini ve 11 Haziran'ı heyecanla beklediklerini ifade ederek, "11 Haziran'ın bu bölge için tarihi gün olacağı kanaatindeyiz. Bu tünellerle ilgili hükümetimiz tarafından atılan adım sadece Manisalı hemşehrilerimiz değil Ege Bölgesi'ne hizmet verecek stratejik bir hamleydi. Trafik kazaları olsun, insanların gidip gelmesi konusunda büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Sabuncubeli Tüneli sadece Manisa İzmir arasına değil Ege Bölgesi'ne hizmet edecek. Bu hat İstanbul İzmir hattı ve bununla beraber Aydın, Muğla gibi hem turizm hem sanayi noktasında önemli bir geçiş noktası olacak. Sadece araçların İzmir'e Manisa'ya gitmesi değil, Ege'nin ekonomisini entegre haline getirecek. O kadar önemli bir tünel ve sadece dağın altından bir geçen bir tünel olarak bakmamak gerekiyor, bunun ekonomik, turizm sosyo-ekonomik katkıları da var. Özetle hem bölgeye hem Manisa'ya avantaj sağlayacak konforlu bir tünel. Her gün İzmir-Manisa arasında öğrencisiyle, çalışanıyla 30 bin kişi bu yolları kullanıyor ve yoğun bir trafik var. İnsanların can ve mal güvenliğini muhafaza altına alacak çok önemli bir hamle yapıldı, inşallah ülkemize ve Ege Bölgesi'ne hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

"45 DAKİKA RÖTARLI GİDİP GELİNİYORDU"

İzmir ve Manisa arasında yapılacak tünelin yıllardan bu yana hayali olduklarına işaret eden vatandaşlar da dört gözle tünelin açılmasını bekliyor. Hükümete teşekkür eden vatandaşlar, şunları söyledi:

"Yıllardır trafik yoğunluğu yaşıyoruz. En az 45 dakika rötarlı gidip geliyoruz. Açılırsa çok sevineceğiz. Bir de 14 virajı kapsıyor, tünel ile 14 viraj da ortadan kalkacak. Bu da rahatlık olacak. 3-4 şirket burayı yapacaktı bıraktı, en son devlet başardı."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının çıktığı ihaleyle, 2011 yılının Eylül ayında projeye yap-işlet-devret modeliyle başlandı. Ancak daha sonra tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldı. Projedeki 4 bin 70 metre uzunluğundaki iki tünel ile 2 bin 530 metrelik bağlantı yolları tamamlandı. Projenin bitirilmesiyle Sabuncubeli'ndeki yüzde 9,5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1,5'a inerken, 14 viraj da ortadan kalktı.

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Kaynak: haberinburada



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