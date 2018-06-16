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4 Yaşındaki Küçük Kız Bayramlaşmak İçin Gittiği Dedesinin Köyünde Kayboldu
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4 Yaşındaki Küçük Kız Bayramlaşmak İçin Gittiği Dedesinin Köyünde Kayboldu

4 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZ BAYRAMLAŞMAK İÇİN GİTTİĞİ DEDESİNİN KÖYÜNDE KAYBOLDU

Ağrı'da ailesi ile birlikte bayramlaşmak için dedesinin köyüne giden 4 yaşındaki kız kayboldu. Kızın bulunabilmesi için arama çalışması başlatıldı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 18:10
Puan Ver : 4 Yaşındaki Küçük Kız Bayramlaşmak İçin Gittiği Dedesinin Köyünde Kayboldu(8/10)4

Ağrı'da ailesi ile birlikte bayramlaşmak için dedesinin köyüne giden 4 yaşındaki kız kayboldu. Kızın bulunabilmesi için arama çalışması başlatıldı.

AİLESİ DEDESİNİN KÖYÜNE ZİYARETE GİTTİ

Ağrı kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti, bayramlaşmak için dün çocukları Leyla Aydemir'i de yanlarına alarak 15 kilometre uzaklıktaki Bezirgan köyüne gitti.

Köy mezarlığını ziyaretlerin ardından Nihat Aydemir, kızını babasına ait evin önüne bırakıp içeri girdi.

Yaklaşık 15 dakika sonra evden çıkan baba Aydemir ve yakınları, Leyla'yı göremeyince çevrede arama yaptı.

Aramalara rağmen küçük çocuğu bulamayan ailesi, durumu jandarma ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğüne bildirdi.

KÖYE GELEN EKİPLER ARAMA BAŞLATTI

Köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Baba Aydemir, kızının babasına ait evin önündeyken aniden kaybolduğunu söyledi.

Aydemir, "Babamın evine gelişimizin ardından 15 dakika geçmedi, kızım kayboldu, köylülerle aradık ama bulamadık. Jandarma ve AFAD burada kızımı arıyor. Kızımı gören, nerede olduğunu bilenlerin Allah rızası için bize bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Ekipler, arama köpeklerinin de desteğiyle minik Leyla'yı bulmaya çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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